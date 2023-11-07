Президент Эрдоган ведет очень сложную международную игру, которая проходит на грани лезвия ножа,- отметил востоковед.

Эксперт по международным отношениям, востоковед Евгений Добряк проанализировал, остается ли Турция дружественным партнером для Украины, в частности, как понимать прием в Стамбуле делегации из временно оккупированной Ялты.

Если говорить прагматично, то Украина с Турцией стратегические партнеры еще с 2010 года.

"Сейчас все эти позиции относительно стратегического партнерства у нас с Турцией остаются. Турция нам помогала и помогает военно-технически и политически", - отметил эксперт в эфире телемарафона.

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Он добавил, что принятие в Турции делегации из оккупированного Крыма, конечно, создает определенную дипломатическую проблематику, но на этот вопрос уже соответственно отреагировали украинские дипломаты.

"Если брать в стратегическом глобальном аспекте, все же такие Турция нам больше сделала и делает лучшего. В частности, является участником Крымской платформы. Она заинтересована в том, чтобы Украина возобновила свой суверенитет и свою территориальную целостность полностью, в границах 1991 года", - акцентировал Добряк.

Эксперт отметил, что у Турции есть собственная стратегия безопасности в Черноморском бассейне, свое видение будущего сотрудничества в отношении Крыма и крымскотатарского народа.

"То есть, там очень много есть нюансов. Конечно, президент Эрдоган ведет очень сложную игру, я бы сказал, очень на грани лезвия ножа, где он проходит. Потому что это касается и Ближнего Востока, других моментов, и сотрудничества, кстати, по определенному направлению с РФ, где там есть обход санкций. Но, если все взвесить на весах, все же для Украины, Турция и Эрдоган сделали больше позитива, чем негатива", - подчеркнул Добряк.

Также Эксперт считает, Украине не следует беспокоиться, что в каком-то обозримом будущем Турция может намекать претензиями на Крым или разыгрывать какие-то сценарии, согласно собственных интересов, которые будут противоречить украинским.

"Относительно какой-то ассимиляции или будущего претендования на Крым, от Турции нам ждать не нужно. Я думаю, тот же Эрдоган прекрасно понимает, что наши стратегические союзники США, Британия, страны Европы и другие, они совсем по другому видят этот весь механизм. То, что Эрдоган захочет вкладывать туда (в Крым - УНИАН) инвестиции, расширять свою зону влияния там, где есть крымскотатарское население - это их братья прямые тюркоязычные, здесь есть другая ситуация. Да, он будет эти интересы продвигать. Но, чтобы там какие-то претензии иметь вообще, на управление Крымом, то таких вариантов не будет", - акцентировал Добряк.

Эксперт по международным отношениям резюмировал, что с точки зрения прагматичности, Турция будет способствовать тому, чтобы Крым стал украинским.

"И дальше, они заинтересованы в экономическом и социальном сотрудничестве с полуостровом с инвестиционными и инновационными проектами, которые будут в будущем", - пояснил Добряк.

Отношения Украины и Турции - детали

2 ноября появилась информация ,что "делегация" из оккупированной Ялты осуществила визит в Турцию, где приняла участие в заседании Международной Организации Объединенных городов и местных властей. На это сразу отреагировало Министерство иностранных дел Украины и соответственно обратилось в Турцию с просьбой объяснить этот визит "делегации" из оккупированной Ялты. В украинском МИД напомнили, что согласно нормам международного права, Крым является территорией Украины, которая временно оккупирована Россией. А резолюции Генассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только власти Украины и России решают, когда прекратится война. При этом отметив, что не верит в то, что Украине удастся вернуть оккупированный Крым в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что Турецкая Республика с начала полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине политическую и дипломатическую поддержку. А турецкий МИД неоднократно подчеркивал поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Также известно, что Турция сделала весомый вклад в решении вопросов по экспорту украинского зерна и обмену военнопленных.

В то же время, Турция продолжает поддерживать экономические связи с Россией и отказалась вводить санкции против страны-агрессора, позиционируя себя в роли посредника между сторонами.

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