ГБР вызвало Порошенко на новый допрос (документ)

Допрос запланировали на утро 30 июня.

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в одном из дел.

Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте ведомства.

"Согласно статьям 133, 135-139, 224 Уголовного процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10 часов 00 минут 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753", - говорится в сообщении.

В бюро уточнили, что явка на допрос является обязательной, а при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Как сообщал УНИАН, в одном из дел Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Избрание меры пресечения в этом производстве для Порошенко состоится 1 июля.

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