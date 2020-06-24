ГБР вызвало Порошенко на новый допрос (документ)
Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в одном из дел.
Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте ведомства.
"Согласно статьям 133, 135-139, 224 Уголовного процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10 часов 00 минут 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753", - говорится в сообщении.
В бюро уточнили, что явка на допрос является обязательной, а при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Как сообщал УНИАН, в одном из дел Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
Избрание меры пресечения в этом производстве для Порошенко состоится 1 июля.
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