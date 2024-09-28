Также политолог считает, что украинская дипломатия должна постоянно работать с американским политиком.

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа надо привезти в Украину.

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал в эфире информационного марафона. Он выразил сомнение, что американец приедет в Украину до выборов, намеченных на 5 ноября, но очень хорошо, что Трамп пообещал приехать.

"Важно, чтобы Трамп посетил Украину. Даже если он проиграет выборы, пусть приедет и посмотрит на страну, которая смело борется за себя, и которая не так разрушена, как он думал, или ему сказали", - сказал Фесенко.

Эксперт убежден, что Трамп будет сохранять влияние на Республиканскую партию, и поэтому Украине надо будет с ним работать.

"Ощущение Украины, как мы уже видели у многих других политиков - это очень влиятельный фактор. И поэтому, это приглашение - правильный ход, и надо его тянуть в Украину, чтобы в конце концов он приехал", - подчеркнул Фесенко.

Отдельно политолог высказал мнение о том, как понимать различие заявлений Трампа в отношении Украины.

"У Трампа вчера можно было услышать одно, сегодня другое, послезавтра что-то третье. Это Трамп, хотя некоторые вещи он повторяет в зависимости от настроения. То он говорит о прекрасных отношениях с нашим президентом, то начинает какие-то вещи критиковать. Я думаю, в значительной степени это зависит от того, с кем он общался на данный момент. И именно поэтому, диалог с Трампом надо продолжать", - сказал Фесенко.

Он считает, что диалог представителей украинской власти с Трампом должен быть регулярным. Работа должна продолжаться на разных уровнях. Кроме того, на это надо влиять друзьям Украины в рядах Республиканской партии в Палате представителей и Сенате, а также участвовать украинской общине в США.

"Это должна быть ежедневная работа. На Трампа надо влиять ежедневно. Вот состоялась встреча с Зеленским, и уже в определенной степени поменялась риторика. Уже он говорит не о том, что разрушены все города Украины, уничтожена страна... Там столько бреда было сказано и кто-то же это рассказал Трампу", - сказал Фесенко.

Встреча Зеленского и Трампа

27 сентября в Нью-Йорке состоялась встречи президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Зеленский представил Трампу План победы Украины в войне.

Трамп отметил, что "многое узнал". По его словам, он вместе с Зеленским хочет, чтобы война завершилась справедливо. Трамп считает, что это произойдет в нужное время.

Вас также могут заинтересовать новости: