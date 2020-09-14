Эту информацию подтвердили еще несколько источников во фракции.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Юрченко напишет заявление о выходе из фракции.

Об этом сообщил его однопартиец Александр Качура в Telegram-канале 14 сентября.

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Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции «Слуга народа» до разрешения ситуации со "взяткой", – написал Качура.

Эту информацию подтвердили еще несколько источников во фракции.

Что этому предшествовало:

13 сентября Лерос опубликовал пост о том, что два дня назад НАБУ якобы задержало помощника парламентария Александра Юрченко из-за взятки.

В СМИ сообщали, что помощнику нардепа объявили подозрение, однако пока он не задержан. Источники также указывают, что разоблачение на взятке указанного лица стало результатом спецоперации НАБУ, в рамках которой отслеживали действия нескольких членов комитета.

Юрченко является председателем подкомитета ВР по вопросам обращения с бытовыми отходами Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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Автор: Наталия Печиборщ