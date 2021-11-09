Кроме этого, у депутата в собственности миллионы гривень наличными и на счету в банке.

Депутат Вировского сельского совета в Ривненской области Владимир Пачесный задекларировал 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина, стоимость которых сейчас достигает около 8 миллионов долларов.

Его электронная декларация опубликована на сайте НАПК.

Свое состояние депутат раскрыл еще в июле, однако тогда на его декларацию никто не обратил внимание.

Согласно декларации, Пачесный женат и воспитывает двух дочерей.

Читайте такжеНардеп Богуцкая купила себе авто и сделала дорогой "подарок" мужуНа жене депутата Ирине Сергейчук записаны дом площадью почти 300 кв, м, два земельных участка, шуба из соболя и три шубы из норки, а также два автомобиля LEXUS 2010-го и 2013-го годов выпуска.

У депутата в собственности нет ни жилья, ни транспорта. При этом он задекларировал часы IWC за 560 тысяч гривень и PATEK PHILIPPE за 1,4 миллиона гривень, а также антикварную коллекцию советских изделий, оцененную в 100 тысяч гривень.

Кроме того, у него 9,3 миллиона гривень и 77 тысяч долларов наличными, 1,4 миллиона гривень и 13,4 тысячи долларов на счету в банке.

По информации СМИ, Владимир Пачесный является физическим лицом-предпринимателем. Видами его деятельности является аренда водных транспортных средств и другая деятельность в сфере информатизации.

Напомним, ранее сообщалось, как в Днепре депутат задекларировал миллиард долларов в биткоинах.

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Автор: Катерина Шварц