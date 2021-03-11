По словам Кулебы, этот документ должен был быть еще в 2014 году.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Исторический документ, который должен был быть еще в 2014. Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно над этим работает по инициативе президента", - написал глава МИД.

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Он также описал "три кита" возвращения Крыма: стратегия, которую одобрили сегодня, консолидация и синергия.

"Восстановления международного права и как следствие - полного украинского суверенитета над АР Крым и г. Севастополь", - добавил он.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Юрий Годован