В Москве заявили, что вопрос территориальной принадлежности полуострова якобы «закрыт».

Российская Федерация не допустит попыток отчуждения оккупированного Крыма, несмотря на украинскую Стратегию деоккупации и реинтеграции.

Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По его мнению, вопрос территориальной принадлежности полуострова якобы «закрыт», а деоккупация и реинтеграция со стороны Украины не сможет отменить итоги так называемого «крымского референдума».

"Это главный "кит", который необходимо уяснить Киеву. И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит", - добавил Слуцкий.

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Исторический документ, который должен был быть еще в 2014. Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно над этим работает по инициативе президента", - написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он также описал "три кита" возвращения Крыма: стратегия, которую одобрили сегодня, консолидация и синергия.

"Восстановление международного права и как следствие - полного украинского суверенитета над АР Крым и г. Севастополь", - добавил он.

Оккупация Крыма:

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Денис Прядко