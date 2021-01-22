В МИД считают консолидацию усилий всех украинцев мощным оружием для восстановления территориальной целостности.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что соборности и единству Украины неизменно грозит российская агрессия.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу празднования Дня Соборности.

"Акт Соединения определил дальнейшее становление украинской политической нации и стал свидетельством воли украинцев к самоопределению и консолидации. Сегодня, как и тогда, соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности. Именно эти ценности Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии", - подчеркивают в МИД.

"Консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над общим врагом и восстановления территориальной целостности", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Также сказано, что одним из приоритетов МИД Украины было и остается объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом, потому что "вместе мы сильнее".

День Соборности Украины

День Соборности Украины - праздник Украины, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

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Автор: Виталий Саенко