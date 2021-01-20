Этот праздник символизирует единство украинских земель и играет значительную роль в истории нашей страны.

Ежегодно в январе отмечается День соборности Украины – один из знаковых праздников украинского государства после Дня независимости.

Когда День Соборности Украины 2021 - дата

Праздник День соборности Украины ежегодно отмечается в одну и ту же дату – 22 января. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыОфициально в Украине День соборности отмечают с 1999 года. Однако в 2011 году он был отменен и вместо этого установлен День соборности и свободы Украины. А уже в 2014 году президентским указом праздник был восстановлен как День соборности Украины.

В этот день также принято вспоминать другое знаковое событие, которое состоялось ровно годом ранее – 22 января 1918 года. Речь идет о принятии IV Универсала Центральной Рады, которым провозглашалась полная независимость Украинской Народной Республики.

День Соборности Украины: история праздника

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве в торжественной атмосфере состоялось провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР в единое независимое государство.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика", – говорилось в зачитанном в центре столицы универсале.

После этого состоялся молебен и торжественный парад украинских войск. А на следующий день Акт воссоединения почти единогласно был ратифицирован Трудовым конгрессом Украины.

Первое празднование Соборности состоялось 22 января 1939 года в Хусте. Тогда этот город был столицей Карпатской Украины – чехословацкой автономии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась тридцатитысячная манифестация населения, которое съехалось в столицу Карпатской Украины из всех уголков края в память о событиях 20-летней давности.

Значение и традиции празднования Дня Соборности

День соборности Украины – праздник, который символизирует единство украинских земель. Это один из важнейших праздников нашей страны, ведь в этот день отмечается и День соборности, и первое провозглашение независимости Украины.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годГлавной традицией в День соборности является образование "живой цепи" единения. Впервые такая массовая акция состоялась 22 января 1990 года – в 71-ю годовщину Акта воссоединения. Тогда более миллиона человек, взявшись за руки, образовали непрерывную цепь от Киева до Львова. Акция стала ярким проявлением единства, стремления украинского народа к свободе.

С тех пор в Украине "живые цепи" создавались неоднократно, символизируя единство украинского народа. С 2000-х годов в Киеве ежегодно устраивают "живую цепь" вдоль моста Патона, который пролегает между правым и левым берегами столицы. Такие же акции проходят и в разных городах Украины, а все желающие приобщаются к действу, беря с собой государственные сине-желтые флаги и становясь частичкой цепи.

Хоть День соборности Украины празднуется на государственном уровне, этот день не является официальным выходным, поэтому не предусматривает дополнительного дня для отдыха.

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Автор: Алина Вишневская