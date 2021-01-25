Дарили, в частности, книги.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, как депутаты его фракции поздравляли президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.

Читайте также"43 по паспорту, 30 в душе": именинник Зеленский похвастался голыми бицепсами в спортзале (фото)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в комментарии журналистам после заседания фракции "СН", участие в котором принял Зеленский.

Отвечая на вопрос, как он приветствовал Зеленского, Качура отметил, что поздравил его утром лично, в электронном виде.

"Поздравляли от депутатской фракции, там какие-то были подарки, книги кто-то дарил. Так, как кто считал необходимым. То есть, это было персональное. Но Владимир Александрович сказал, и об этом сказали представители Офиса, что если кто-то хочет сделать подарок, может направить на благотворительность средства в Криворожскую больницу", - рассказал Качура.

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Автор: Татьяна Поляковская