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Посетитят с женой торжественные мероприятия: в ОП озвучили планы Зеленского на День Независимости

14:35, 21 августа 2020
Политика
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Зеленский с женой присоединятся к торжественным мероприятиям на День Независимости / фото УНИАН

Об этом сообщает Офис президента в Facebook .

Отмечается, что в Киеве на Михайловской площади, глава государства с супругой присоединится к церемонии памяти павших защитников Украины.

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Кроме того, на Софийской площади президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.

День Независимости 2020: как будет происходить празднование

  • 12 августа Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины.
  • В День Независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.
  • Кроме того, проведены церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников революции достоинства, участников ООС/АТО.

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Автор: Константин Гончаров

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