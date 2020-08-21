Посетитят с женой торжественные мероприятия: в ОП озвучили планы Зеленского на День Независимости

Глава государства с супругой присоединится к церемонии памяти павших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве.

Президент Владимир Зеленский по случаю 29-й годовщины независимости Украины выступит с речью на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщает Офис президента в Facebook .

Отмечается, что в Киеве на Михайловской площади, глава государства с супругой присоединится к церемонии памяти павших защитников Украины.

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Кроме того, на Софийской площади президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.

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12 августа Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины.

В День Независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, проведены церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников революции достоинства, участников ООС/АТО.

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Автор: Константин Гончаров