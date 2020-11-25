Эксперт прокомментировала решение Окружного суда Гааги.

Россия больше не будет иметь возможности запутывать суд в Нидерландах "альтернативными версиями" катастрофы малайзийского "Боинга" MH17 на Донбассе. Это открывает путь к новым западным санкциям против РФ.

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Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по международным вопросам Анна Шелест, комментируя решение окружного суда Гааги, который отклонил просьбу российских адвокатов по изучению альтернативных версий катастрофы.

"Невозможно называть то, что сейчас происходит, сугубо уголовным производством. Мы прекрасно понимаем, что это будет иметь последствия и политические... на основе определенных выводов накладывались санкции против и отдельных граждан, и РФ в целом. Поэтому в любом случае являются крайне важными решения, которые будут приниматься в этом суде, чтобы потом их использовать в других международных инстанциях и в диалоге с другими партнерами, особенно в санкционной политике", - рассказала эксперт.

Шелест объяснила, почему сегодняшние решения нидерландского суда очень важны: "РФ с первого дня начала тактику запутывания. Они бросали в пространство как устами своих дипломатов, министров, так и через Twitter, через ботов, разнообразные безумные версии и постоянно пытались отвлечь внимание от реальных фактов. Это делалось и чтобы запутать следствие, потому что следствие обязано было некоторые из них расследовать, а также это было сделано для того, чтобы не было у населения доверия к официальному расследованию, потому что конспирологические теории всегда лучше срабатывают".

Как пояснила эксперт, в данном случае суд признал, что "эти альтернативные предложения, которые российские адвокаты предлагали, не будут расследоваться, так как не имеют под собой оснований". Это добавляет веса тем аргументам, которые представлены официальной комиссией, которая расследовала дело в течение последних лет.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 202 года Окружной суд Гааги отклонил просьбу защитников одного из подозреваемых в сбитии малайзийского «Боинга» рейса MH17 Олега Пулатова расследовать альтернативные сценарии крушения самолета.

Катастрофа МН17: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был председателем 2-го отдела "ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из подозреваемых в судебных слушаниях участия не принимает.

15 октября в МИД РФ заявили, что дальнейшие консультации с Австралией и Нидерландами по вопросу катастрофы МН17 "лишены смысла", поскольку от России добивают "признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

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Автор: Андрей Василюк