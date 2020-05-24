Два подозрения по нескольким статьям: в прокуратуре АРК рассказали, в чем подозревают Поклонскую

Также бывшая "прокурор Республики Крым" фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись.

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила два подозрения по нескольким статьям Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, а позже стала депутатом Госдумы РФ.

Об этом "Крым.Реалии" сообщили в прокуратуре АРК.

В частности, как пояснили в ведомстве, Поклонской объявлено подозрение по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины – "Создание преступной организации". Указывается, что Поклонская и ряд других лиц, в том числе российский "глава Крыма" Сергей Аксенов и российский спикер "крымского парламента" Владимир Константинов создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней".

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Подозрение также объявлено по ч. 3 ст. 146 – "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Речь идет о "деле крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и потом осуждены в России крымчане Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 – "Нарушение законов и обычаев войны". "В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения. В частности, по данным прокуратуры, речь идет о блокировании доступа к сайту "Крым.Реалии" на территории полуострова и в России, что квалифицируется, как "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

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Также в прокуратуре АРК указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидата от аннексированного Крыма, чем она "нанесла ущерб суверенитету Украины". Признаки данного преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 111 УК Украины – "государственная измена".

Также в прокуратуре АРК подчеркнули, что Поклонская слукавила в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что она якобы не знает, в чем ее обвиняют, потому что ей "не пришло письменное уведомление". Как отметили в ведомстве, ее адвокаты в Киеве приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд, знакомятся с материалами уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, Гордон взял интервью у Поклонской и российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) по собственной инициативе.

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19 мая пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы безопасности на предмет использования в качестве дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны.

Справка УНИАН. Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

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