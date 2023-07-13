Секретарь СНБО считает, что министр обороны Британии был под влиянием эмоций.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной признательности со стороны нашего государства, призвал не обращать на это слишком много внимания.

"Я бы не стал уделять слишком много внимания тому, что он сказал... Каждый может сказать что-то под влиянием эмоций, а затем сожалеть об этом... Я точно знаю, что это не его настоящая позиция", - отметил секретарь СНБО для The Guardian.

Министр обороны Британии хочет благодарности

В кулуарах саммита НАТО, который состоялся в Вильнюсе, британский министр обороны Бен Уоллес сетовал на то, что украинцы очень активно просят военную помощь и не очень спешат благодарить за оказанную поддержку союзников.

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После этого Зеленский с юмором ответил Уоллесу во время общения с прессой:

"Мы всегда были благодарны и всегда благодарны. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить", - сказал Зеленский.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко охарактеризовал юмор Зеленского как "нездоровый сарказм".

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