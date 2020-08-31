Эксперт раскритиковал заявление Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса" и "амнистию боевиков".

Политический эксперт Богдан Бондаренко жестко раскритиковал заявление замглавы украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о всеобщей амнистии, проведении выборов, а также об особом статусе для всего Донбасса.

"Заявления Кравчука и Фокина, если не удивляют меня, то я по крайней мере не понимаю, в какой реальности они существуют. Нет никаких вопросов к их силе личности в тот момент, когда они были у власти, но по состоянию на сейчас откуда взяты, я не понимаю, откуда", - заявил эксперт в эфире телеканала " Украина 24".

Оценивая возможность амнистии на Донбассе, Бондаренко отметил:

"Амнистия-ухватились, что зрада и тому подобное. С какой точки зрения посмотреть. Если смотреть с точки зрения меня как гражданина - да. А если с точки зрения закона об особом статусе, законопроекта об амнистии, который принял парламент, но Порошенко не подписал. С точки зрения "Минска-1" и "Минска-2" действительно соответствует всеобщая амнистия".

По заявлению Фокина об особом статусе для всего Донбасса, отметил эксперт:

"Если Фокин говорит обо всем Донбассе, вряд ли мне Фокину объяснять, что Донбасс входит частично в Запорожскую область. Донбасс - это Донецкий угольный бассейн, это не административно-территориальная единица. Если говорить о "Конституции ДНР", там записано Донецкая область. Я не понимаю, к чему это заявление. Человек пришел и пытается вопрос решать "по-житейски", хотя здесь есть геополитика и много других факторов".

Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ

Фокин в интервью изданию «Страна» заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса», - заявил Фокин.

Также он сказал, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во временной контактной группе Витольда Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что слова Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк