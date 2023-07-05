Джеймс Клеверли добавил, что украинские военные имеют "большой опыт в использовании стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО".

Министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре, аналогичной той, которую использовала Финляндия.

Клеверли отметил, что процесс, по которому Швеция и Финляндия подали заявку на присоединение, а Финляндия в конце концов уже присоединилась к НАТО, был сокращен, потому что союзники признали, что они являются высокоспособными военными государствами, пишет "Голос Америки".

"И я думаю, что мы должны поразмышлять над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместным для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная состоятельность за последние 18 месяцев", - сказал Клеверли.

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Клеверли отметил, что украинские военные имеют "большой опыт в использовании стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", и это должно сократить время для присоединения к альянсу.

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к тем, которые являются стандартными в альянсе", – заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, на саммите Альянса в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют Киев.

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который начнется 11 июля, пройдет на фоне угроз и возможностей. Ревизионистские амбиции президента России Владимира Путина перестроить порядок безопасности в Европе потерпели неудачу в Украине и показали трещины в фундаменте его режима.

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