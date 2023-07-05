Любая дальнейшая задержка в помощи только вызовет новую российскую агрессию.

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который начнется 11 июля, пройдет во фоне угроз и возможностей. Ревизионистские амбиции президента России Владимира Путина перестроить порядок безопасности в Европе потерпели неудачу в Украине и показали трещины в фундаменте его режима.

Издание Politico пишет, что Путину еще предстоит отказаться от своей цели установить контроль над Украиной или от своей веры в то, что он сможет пережить Киев и Запад. Создание в Украине серой зоне неопределенности провоцирует российскую агрессию.

Альянс соберется в Вильнюсе, когда начнется второй месяц контрнаступления Киева. Теперь кажется, что большинство союзников по НАТО, а не только государства Центральной и Восточной Европы, которые давно осознали опасность ревизионистской политики Кремля, склоняются к более амбициозной программе для Вильнюса.

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Чтобы помочь администрации и союзникам по НАТО продвинуться к успешному саммиту, который приблизиться к восстановлению стабильной и безопасной Европы, необходимо чтобы:

Украина выиграла эту войну и восстановила полный контроль над своими международно признанными границами 1991 года;

полностью привязать к безопасности и экономическим соглашениям, которые с 1945 по 2014 год сделали Европу континентом мира, процветания и сотрудничества.

Трансатлантическое сообщество может быть стабильным и безопасным только в том случае, если Украина будет в безопасности. Вступление Украины в НАТО во исполнение обещания, данного на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, позволит достичь этого.

В Вильнюсе главы государств и правительств стран НАТО должны сделать недвусмысленное заявление о поддержке альянсом Украины и стремления Киева восстановить суверенитет и территориальную целостность в границах 1991 года. Они также должны подчеркнуть свою готовность поставлять Украине оружие, в том числе ракеты большей дальности, такие как ATACMS, западные истребители и танки, в количествах, достаточных для победы на поле боя. Это продемонстрирует недвусмысленную приверженность союзников победе Украины и пошлет четкий сигнал Москве о том, что ее ситуация на фронте в Украине будет только ухудшаться с затягиванием боевых действий.

В Вильнюсе альянс должен запустить дорожную карту, которая четко приведет к членству Украины в НАТО в кратчайшие возможные сроки. Как и в случае с Финляндией и Швецией, процесс может обойти План действий по членству в свете тесного и постоянного взаимодействия между НАТО и Украиной. Главы государств и правительств стран НАТО должны поручить Совету на постоянной сессии разработать рекомендации относительно сроков и условий процесса вступления Украины для принятия решения на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Для повышения безопасности Украины до ее вступления в НАТО, Альянс и Украина в Вильнюсе должны установить партнерство в области сдерживания и обороны, в рамках которого:

союзники предоставят все необходимое вооружение, обучение, снаряжение, а также разведывательную и другую поддержку для сдерживания или отражения атаки со стороны России;

Украина продолжит предпринимать шаги для ускорения своей интеграции в Альянс и его командные структуры.

На саммите в Вильнюсе союзники и Украина должны преобразовать Комиссию НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина. Совет будет контролировать партнерство в области сдерживания и обороны и служить механизмом кризисных консультаций — в духе статьи 4 Вашингтонского договора — в случае угрозы территориальной целостности, суверенитету или безопасности Украины или любой из стран НАТО.

В Вильнюсе союзники должны подтвердить свою приверженность усилению скоординированных мер по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, сосредоточив внимание непосредственно на системах ПВО, ракетах большой дальности и необходимых боеприпасах, танках и перспективных боевых самолетах.

Чтобы расширить практическую помощь Украине, союзники должны предложить Украине назначить дополнительных офицеров связи в штаб-квартире и командованиях НАТО для поддержки запуска совместного процесса разработки украинской долгосрочной стратегии национальной безопасности, стратегии национальной обороны и национальной обороны по стандартам НАТО.

Союзники также должны одобрить обновленный Комплексный пакет помощи, чтобы помочь Украине достичь полной оперативной совместимости с силами НАТО и осуществить всеобъемлющий переход на стандарты Альянса. В центре внимания должно быть:

переход на западные системы вооружений;

создание современной, совместимой с НАТО системы противовоздушной и противоракетной обороны;

создание системы медицинской реабилитации раненых солдат;

создание системы реинтеграции солдат в гражданскую жизнь и комплексного разминирования.

Вильнюс может стать историческим саммитом НАТО. Вышеупомянутые шаги приблизили бы членство Украины в Альянсе, а вместе с ним ликвидацию серых зон и неоднозначных ситуаций в области безопасности, которые оказались приглашением для нападения. Результатом станет более стабильное, безопасное и процветающее трансатлантическое сообщество.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главные новости

Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. Украина ожидает конкретных шагов от членов Альянса, как минимум гарантий безопасности. Неоднократно напоминалось, что до тех пор, пока в Украине идет война, страна не может стать членом НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал о принятии решений по пакету долгосрочной помощи Украине. По его словам, в Вильнюсе "четко заявят, что будущее Украины с НАТО".

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите Альянса удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют Киев.

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