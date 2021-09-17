Он отмечает, что продолжает работать дистанционно.

Болеющий COVID-19 представитель Кабинета министров Украины в парламенте Тарас Мельничук рассказал о своем самочувствии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он работает дистанционно.

"Друзья и коллеги! Спасибо всем за заботу! Сообщаю, что продолжаю работать дистанционно и жду полного выздоровления от COVID-19", - написал Мельничук.

Читайте такжеВ Британии исследователи оценили, насколько может быть распространен затяжной коронавирусОн призвал всех беречь себя и своих близких.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость на коронавирус - 6 624 новых случая за сутки. Среди инфицированных 677 детей и 105 медработников. За последние сутки госпитализированы 1 568 человек, зарегистрировано 99 летальных случаев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тарас Мельничук заболел COVID-19. Он попал в реанимацию.

Ранее стало известно, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во второй раз заболел COVID-19. При этом, по его словам, никаких симптомов он не имел. Он продолжает работать, но дома на самоизоляции.

Первый раз Разумков заявил о том, что заразился коронавирусом 11 ноября 2020 года.

Автор: Таня Поляковская