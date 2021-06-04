Также самоизоляции не подлежит один взрослый, сопровождающий поступающих для подачи документов на поступление в учебные заведения.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что абитуриенты с оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей при поступлении в украинские высшие учебные заведения не должны проходить самоизоляцию в период действия карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шкарлет сказал на пресс-конференции об особенностях вступительной кампании-2021 для детей с временно оккупированных территорий Украины.

В частности, его спросили, должны ли проходить самоизоляцию лица, приезжающие с временно оккупированных территорий поступать в ЗВО.

Читайте такжеУчастники ВНО 2021 сегодня сдают тест по истории Украины

«На сегодняшний день не подлежат самоизоляции лица, которые намерены поступить в заведения образования, расположенные на территориях, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме. А также одно лицо, сопровождающее ребенка, которые хочет поступить в заведение высшего образования Украине, не подлежит самоизоляции», - сказал Шкарлет.

При этом министр отметил, что на органы местного самоуправления и заведения высшего образования установлена ответственность за наличие средств индивидуальной защиты для обеспечения жизни и здоровья всех абитуриентов, в том числе, с временно оккупированных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко