Более 70% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц, если их деятельность вредит государству.

49% украинцев поддерживают решение по блокированию вещания телеканалов "112 ", NewsOne и ZIK, в то время, как 41% – не поддерживают.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

Отмечается, что с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилось с 47 до 41%.

78% опрошенных знают о том, что президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов. 21% опрошенных этого не знают. Важно, что среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

Примечательно, что 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% – скорее поддерживают). Зато, в случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизму, уровень поддержки санкций против них растет до 85% (67% – однозначно поддерживают, 18% – скорее поддерживают).

Исследование проводилось в период 6-8 февраля. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

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Автор: Дмитрий Захаров