По словам Кшиштофа Гетмана, польские фермеры "протестуют за достойное дело".

Польские фермеры "протестуют за достойное дело". Об этом, комментируя блокаду украинско-польской границы, в эфире Radio Zet сказал министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман.

По его словам, участники акции "находятся в очень сложной ситуации, поскольку затраты на сельскохозяйственное производство чрезвычайно выросли, а с ними - и рентабельность".

При этом, по словам чиновника, он не согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским, который назвал ситуацию ненормальной.

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"Я понимаю эмоции президента страны, которая находится в состоянии войны. Протест фермеров не имеет ничего общего с политикой. Пожалуй, это не первый раз, когда Зеленский делает достаточно резкие заявления. Я пытаюсь понять человека, на которого оказывается огромное давление, хотя я не согласен с тем, что он говорит", — заключил Гетман.

Ситуация на украинско-польской границе - последние новости

Польские фермеры усилили блокаду на границе с Украиной - они полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка-Шегини".

Ранее протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Впоследствии украинские перевозчики начали ответную акцию. Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду – верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах" и тому подобное.

По словам украинцев, суть акции - останавливать польские автомобили, которые объезжают вне очереди "и чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше".

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