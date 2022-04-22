"Чистки" провели, в том числе, из-за опасений Путина, что кто-то мог передать планы РФ напасть на Украину западной разведке.

Ряд бывших близких союзников Путина исчезли с начала войны в Украине, причем некоторые из них при загадочных обстоятельствах. В процессе они потеряли свою свободу или жизнь.

Об этом пишет Bild.

Говорится о длительном исчезновении министра обороны Сергея Шойгу. Многие СМИ писали, что у главы МО РФ проблемы со здоровьем. Слухи еще больше подогрелись, когда его дочь обвинила Путина в "маргинализации" своего отца.

Сейчас министр снова в публичном пространстве. Но Bild напоминает, что первые видео с якобы "живым" министром многие считали сфальсифицированным.

Другой прихвостень Путина – глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа – сейчас находится в тюрьме Лефортово в Москве. Ранее он был помещен под домашний арест в начале апреля по подозрению в растрате госсредств.

Bild уточняет, что "чистки" в ФСБ провели из-за опасений Путина, что кто-то из секретной службы мог передать планы РФ напасть на Украину западной разведке.

Арест Беседы посылает другим четкий сигнал от Путина: если вы предадите меня – вы окажетесь в тюрьме, говорится в материале издания.

В середине марта Путин также арестовал одного из высших военачальников Москвы – заместителя начальника Российской национальной гвардии – генерала Романа Гаврилова.

Задержание официально не подтверждено. Российские СМИ сообщили, что Гаврилов уволен.

"Но всего за день до предполагаемого ареста Гаврилова Путин оправдывал войну в Украине и выступал против "предателей" в обращении к своему правительству", - отмечают журналисты.

Существуют две версии ареста генерала, рассказал журналист Христо Грозев: либо утечка военной информации, приведшая к гибели людей, либо "растрата средств".

Как писал УНИАН, после неудачного наступления на Киев российский президент Владимир Путин решил взять на себя обязанности главнокомандующего.

Отныне глава Кремля лично будет отдавать приказы в войне с Украиной, рассказал журналист Bellingcat Христо Грозев: "Посмотрим через неделю... Чем больше он лично участвует, тем хуже будет для стратегии".

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