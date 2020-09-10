Сейчас владельцем всех компаний является жена кума Путина Оксана Марченко.

5 компаний кума Путина Виктора Медведчука скупили почти 23 га побережья в Болгарии в 2007 году – через два года после того, как сам политик ушел из кресла главы АП Леонида Кучмы.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.info.

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Участки в реестрах указаны под строительство вилл или курортно-рекреационных зданий, еще часть – под сельское хозяйство.

В компании семьи Медведчука, которые впоследствии и скупили участки у моря, влили почти 19 миллионов евро по нынешнему курсу.

Сейчас владельцем всех компаний является жена кума Путина Оксана Марченко. В 2018 году он признал, что был вынужден оформить бизнес на супругу из-за американских санкций, напоминают журналисты.

"Речь о Перфект Ленд Пропертиз, Анаптиксис Девелопмент, Эскафеас Констракшнс, Хр. Атанасио Констракшнз и Девелопментс, Политими Джиай Пропертиз. Все они созданы для купли-продажи, строительства и сдачи в аренду недвижимости», – говорится в материале.

Авторы расследования подчеркнули, что до 2020 года об этой недвижимости общественность не знала – пока в 2019 году Медведчук не подал в качестве депутата Рады декларацию о доходах.

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Автор: Яна Ставская