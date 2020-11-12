По словам заместителя руководителя ОП, Зеленский не допустил потери безвиза с Евросоюзом, которая могла произойти после решения Конституционного суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что «горячая фаза напряжения» относительно возможной приостановки либо отмены безвизового режима между Украиной и ЕС в связи с решением Конституционного суда об электронном декларировании снята.

Как сообщила пресс-служба ОП об этом Жовква сообщил в эфире программы «Вопросы здесь задаем мы» на Радио НВ.

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По его словам, президент Владимир Зеленский быстрыми и решительными действиями не допустил потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом после решения Конституционного суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Теперь очередь за Верховной Радой, отметил он.

Жовква рассказал, что сразу после принятия Конституционным судом решения от 27 октября поступало множество звонков и сообщений от западных партнеров Украины, которые были этим потрясены.

«Партнеры могли ожидать всевозможных странных решений КС, но явно не такого, и не в таком масштабе», - отметил Жовква.

Он подчеркнул, что вопрос безвиза удалось урегулировать благодаря тому, что президент в тот же день собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и по его результатам внес в Верховную Раду соответствующий проект преодоления кризиса. Также по итогам заседания СНБО было принято распоряжение правительства о восстановлении публичного доступа к электронным декларациям.

«На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима - либо отмены, либо приостановки действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, - мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры», - сказал Жовква.

Он отметил, что глава государства сделал все от него зависящее, и дальше должны действовать народные депутаты.

«Законы у нас принимает не президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект. Провел консультации с партнерами. Провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу», - подчеркнул Жовква.

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Также он отметил, что сейчас народные депутаты вместе с экспертами Венецианской комиссии и представителями Министерства юстиции нарабатывают оптимальный вариант выхода из ситуации, в которой оказалась страна после решения КСУ.

Скандальные решения КСУ: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающего ответственность за недостоверное декларирование.

КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

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Автор: Константин Гончаров