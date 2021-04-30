Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в Киеве уже на следующей неделе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился деталями визита государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Об этом министр сообщил в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеВ Сенате утвердили Нуланд на должность заместителя госсекретаря СШАСреди ключевых тем будут вопросы безопасности, ряд тем в энергетической сфере. Также глава МИД надеется на помощь США в проведении реформ в Украине.

Кулеба отметил активизацию коммуникации между обеими странами.

"У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена ... мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", – сказал министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в Киеве уже на следующей неделе, о чем он рассказал в интервью американскому телеканалу.

Его приезд связывают со встречей американского и российского президентов, которая планируется через несколько недель.

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Автор: Яна Ставская