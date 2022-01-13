Для утверждения законопроекта нужны были 60 голосов, однако набрать их не удалось.

Сенат США отклонил предложение сенатора-республиканца Теда Круза о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание Dallasnews.

"Путин считает, что как только он запустит "Северный поток — 2" и изменит регион путем вторжения, то ни у кого не будет желания вводить санкции", — заявил Круз во время многочасовых дебатов относительно проекта.

Круз также настаивал на том, что президент Джо Байден поощрял российскую агрессию, отменив прошлой весной санкции против газопровода.

Читайте такжеВ Германии анонсировали встречу представителей "нормандской четверки"По мнению демократов, санкции стоит использовать только в качестве сдерживающего фактора, и ввести в том случае, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

"Это трубопровод Трамп-Путин", — заявил председатель Сената по международным отношениям Боб Менендес. "Сейчас не время снимать со стола ключевой рычаг воздействия", — добавил он.

Менендес разработал альтернативу законопроекту Круза, который наложил бы санкции непосредственно на Путина и его ближайшее окружение и отрезал бы Россию от международной банковской системы — комплексный и "калечащий" подход.

"В этот поворотный момент, — предупредил он, — подход Круза может быть даже тем предлогом, который ищет Путин… Мы должны послать недвусмысленный сигнал о том, что в случае вторжения Путина последствия будут разрушительными, что это будет стоить слишком дорого для экономики и народа России", — заявил он.

Для утверждения законопроекта нужны были 60 голосов, однако набрать их не удалось.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что судьба российского газопровода "Северный поток-2" связана с любым потенциальным конфликтом с РФ из-за Украины.

Если же Россия пойдет на деэскалацию конфликта, решение о запуске "Северного потока-2" будут принимать Европейский и немецкий регуляторы.

"Северный поток-2" - что известно

"Северный поток-2" – это магистральный газопровод из России в Германию. Проект предусматривает строительство и работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства.

Однак 23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Между тем, Россия не отказалась от своих планов по проекту. 4 октября начали заполнять газом первую нитку газопровода.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило НАК "Нафтогаз Украины" принять участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

Потом BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

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