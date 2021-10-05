Богуцкая попыталась оправдать планы "слуг" отправить Разумкова в отставку, но нарвалась на критику от экс-главы ОП.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая поругались в соцсети из-за комментария первой о возможной отставке спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Пост Богуцкой

Все началось с того, что Богуцкая написала длинный пост, в котором, среди прочего, описала свое мнение по отзыву Разумкова с нынешней должности. Она подтвердила, что именно Разумков пригласил ее на съезд "слуг", где ее внесли в партийный список на выборы. При этом вносил ее туда непосредственно Богдан, уверяет Богуцкая.

Впоследствии, пишет она, Разумков якобы начал строить свой политический проект, а с президентом Зеленским у его разные мнения по ключевым вопросам.

"У меня тоже бывает другое. Особенно по антиковидным мерам. Но я никому его не навязываю и не собираю голоса в мою поддержку. И я не спикер. Разумкова на место спикера делегировала фракция. (Монокоалиция). Она может его отозвать и назначить другого", - утверждает она.

Ответ Богдана

В комментариях экс-глава ОП жестко отреагировал на часть поста Богуцкой, касающуюся Разумкова. В частности, он написал, что "совершил ошибку, когда позвал ее в список".

"И сейчас тобой управляет не совесть, а зарплата. Очень же не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но, Лиза, тогда бери деньги и молчи. А читать тебя противно. Отписался", - ответил ей Богдан.

Отставка Разумкова: что известно

Сегодня, 5 октября, Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. По словам первого заместителя председателя фракции "СН" Александра Корниенко, 4 октября на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель ВР "пренебрег правом депутатских фракций" на включение в повестку дня вопросов, на которых они настаивали. В "СН" считают, что таким образом спикер грубо нарушил Регламент ВР.

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР.

Предполагается, что отставку Разумкова депутаты будут рассматривать в четверг, 7 октября.

Автор: Юрий Годован