Карина Тищенко обладает подтянутой фигурой, которую часто демонстрирует на своей страничке в Instagram.

Инста-блогер Карина Тищенко, которая встречается с экс-главой ОПУ Андреем Богданом, засветила аппетитные ягодицы, позируя возле бассейна.

Девушка позировала в раздельном леопардовом купальнике, наверх которого надела платье с большими дырками. Сквозь такой "голый" наряд видно ее ягодицы и стройные ноги.

За полчаса этот снимок набрал почти 300 лайков. Поклонники активно оставляют восторженные комментарии.

"Мамасита", "Золотой ты человек", "Кому-то очень хорошо", - комментируют фото поклонники девушки.

Отметим, за Кариной в Instagram следят 50 тысяч пользователей. Судя по снимкам, девушка привыкла к шикарной жизни: много путешествует, носит брендовую одежду и любит дорогое нижнее белье.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич