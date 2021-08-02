Инста-блогер Карина Тищенко, которая встречается с экс-главой ОПУ Андреем Богданом, засветила аппетитные ягодицы, позируя возле бассейна.
Девушка позировала в раздельном леопардовом купальнике, наверх которого надела платье с большими дырками. Сквозь такой "голый" наряд видно ее ягодицы и стройные ноги.
За полчаса этот снимок набрал почти 300 лайков. Поклонники активно оставляют восторженные комментарии.
"Мамасита", "Золотой ты человек", "Кому-то очень хорошо", - комментируют фото поклонники девушки.
Отметим, за Кариной в Instagram следят 50 тысяч пользователей. Судя по снимкам, девушка привыкла к шикарной жизни: много путешествует, носит брендовую одежду и любит дорогое нижнее белье.
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