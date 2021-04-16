Между тем, в сессионном зале кипела работа, на которую нардеп не обращала никакого внимания.

Журналисты застали народного депутата от партии «Слуги народа» Елизавету Богуцкую за просмотром фильма во время заседания Верховной Рады.

Читайте такжеВ "Слуге народа" оправдались за скандальную переписку о "пророссийских бл*дях"Как сообщает Украина Сейчас в Телеграм-канале, нардеп взяла смартфон, наушники и включила фильм. Примечательно, соседи Богуцкой никак не отреагировали на ее посторонее занятие.

Между тем, в сессионном зале кипела работа, на которую нардеп не обращала никакого внимания.

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Автор: Ирина Погорелая