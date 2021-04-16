Нардеп смотрела фильм вместо участия в работе Рады \ скриншот с видео
Журналисты застали народного депутата от партии «Слуги народа» Елизавету Богуцкую за просмотром фильма во время заседания Верховной Рады.
Читайте такжеВ "Слуге народа" оправдались за скандальную переписку о "пророссийских бл*дях"Как сообщает Украина Сейчас в Телеграм-канале, нардеп взяла смартфон, наушники и включила фильм. Примечательно, соседи Богуцкой никак не отреагировали на ее посторонее занятие.
Между тем, в сессионном зале кипела работа, на которую нардеп не обращала никакого внимания.
Богуцкая смотрит фильм в Раде
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