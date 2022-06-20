Накануне Стиллер посетил Ирпень и Макаров на Киевщине.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с голливудским актером, режиссером, сценаристом и продюсером Беном Стиллером, который посещает Украину как посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Бен Стиллер и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг посетили Офис главы государства после поездки в деоккупированные населенные пункты Киевщины. Сегодня они побывали, в частности, в разрушенных жилых кварталах Ирпеня, где пообщались с людьми, которые пережили оккупацию.

"Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое дело - увидеть все это собственными глазами. Такое поражает гораздо сильнее", - сказал Бен Стиллер, говорится в сообщении на сайте ОП.

Президент поблагодарил голливудского актера за поддержку.

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", - написал президент.

На обнародованных кадрах заметно, что встреча состоялась в очень теплой и дружеской атмосфере. Стиллер признался, что президент Зеленский – его герой.

Стиллер прибыл в Украину

Голливудский актер Бен Стиллер прибыл в Украину в июне 2022 года. Сперва он посетил Львов. В Сети поделились видео, как звезда кино разговаривает по телефону рядом с памятником Тарасу Шевченко в центре Львова.

Позже Управление Верховного комиссара ООН сообщило, что Стиллер прибыл в Украину как посол доброй воли ООН.

"Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности", – шла речь в заметке.

Со Львова Стиллер отправился в Киев. Кроме того, актер побывал в селе Макаров (Киевская область).

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