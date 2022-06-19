Звезда фильма "Ночь в музее" прогуливался по центру города в субботу, 18 июня.

Во Львове заметили голливудского актера Бена Стиллера. Знаменитость засняли на видео во время его прогулки по центральной площади возле памятнику Тарасу Шевченко. В этот момент он говорил по телефону. Соответствующий ролик опубликовали в социальной сети TikTok.

"Приятно, что люди придают этой огласке и приезжают собственноручно помочь", - подписал ролик его автор.

Отметим, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило в Twitter, что Бен Стиллер как посол доброй воли ООН прибыл на границу встретиться с украинскими беженцами.

"Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Украину посетила оскароносная актриса Анджелина Джоли. Она также побывала во Львове, а во время воздушной тревоги спустилась в бомбоубежище.

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