Дипломат говорит о полной радикализации Украины в отношении Беларуси.

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что позиция Александра Лукашенко относительно статуса аннексированного Россией Крыма зависит от отношений Лукашенко с украинскими властями.

Как пишет "Радио Свобода", об этом дипломат сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"От позиции Украины будет зависеть позиция президента Республики Беларусь. Мы видим, что за последние полтора года Украина полностью радикализировалась в отношении Республики Беларусь, поэтому все дальнейшие действия президента... будут шагами в ответ на действия украинской власти", – сказал Сокол.

Он добавил, что Беларусь "никогда не ставила под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы должны исходить из реальной политики".

"Александр Григорьевич признает или не признает, поедет он туда (в Крым) или нет – зависит только от действий украинской власти", – отметил Сокол.

Высказывания Лукашенко по Крыму

30 ноября Александр Лукашенко заявил, что "Крым де-факто и де-юре стал русским" после непризнанного ООН, Евросоюзом, США, Украиной и их союзниками так называемого "референдума" 2014 года. Лукашенко также заявил, что намерен посетить Крым и имеет договоренность на этот счет с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Лукашенко уточнил, что ранее не признавал аннексирован Крым "российским" из-за Будапештского меморандума.