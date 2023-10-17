Полученные дальнобойные ракеты от США украинские бойцы применили в ночь на 17 октября.

Украинские военнослужащие запустили 18 американских ракет большой дальности ATACMS по вражеским целям во временно оккупированных российскими войсками Бердянске и Луганске. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника.

Отмечается, что полученные дальнобойные ракеты от США украинские бойцы применили в ночь на 17 октября, атаковав военные самолеты и склады боеприпасов россиян на оккупированной территории Украине.

Сообщается, что это было "первое известное" применение Киевом ракет ATACMS.

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Также указывается, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, оснащенные кассетными бомбами.

США тайно передали Украине ATACMS - что сообщалось

Напомним, ранее стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности. В Штатах переживали, что россияне уберут свое оборудование и вооружение за пределы досягаемости ракет прежде, чем Украина их получит.

Позже президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина получила и применила дальнобойные ракеты ATACMS.

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