Главной темой обсуждений будет скопление российских войск на границе с Украиной.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведут новый телефонный разговор.

Об этом сообщает издание "Голос Америки" со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности США.

Он рассказал, что точной даты переговоров Байдена и Зеленского нет, но он пообещал поделиться более точными планами относительно даты звонка в ближайшее время.

"Можно ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова поговорят. Думаю, оба президента считают, что существует настоящая ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером. Что мы находимся в моменте кризиса, несмотря на скопление войск России, и чтобы адресовать эту проблему и попытаться найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия", - заявил он.

Главной темой обсуждений будет скопление российских войск на границе с Украиной и дипломатические пути решения войны на Донбассе.

Также там отметили, что США руководствуются принципом "ничего об Украине без Украины" в принятии решений и переговорах с третьими сторонами.

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Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин 30 декабря проведут телефонный разговор. Он станет второй непосредственным разговором лидеров США и РФ в декабре, поскольку Соединенные Штаты продолжают давить на Россию с целью уменьшить численность ее огромного военного присутствия у границ Украины.