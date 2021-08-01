Ростислав Кравец планирует посетить "еще несколько мест", где может находиться беглец.

Адвокат задержанного экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что местонахождение подзащитного ему до сих пор неизвестно.

Об этом он написал 1 августа в своем Telegram-канале.

Кравец утверждает, что и супруга Чауса также не имеет информации о месте пребывания ее супруга.

"Для тех, кому не безразлична судьба Николая Чауса. Для начала развеем мифы. Первое, супруга Николая Чауса с ним, с момента похищения, не общалась. Второе, СБУ, действительно, сообщила супруге Николая Чауса, что он у них. Третье, на данный момент местонахождение Николая Чауса мне как адвокату и его супруге неизвестно", — написал Кравец.

Он добавил, что сегодня планирует посетить "еще несколько мест", где может находиться Чаус.

Как сообщал УНИАН, 31 июня в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, свидетельствующие о его похищении и лишения свободы. В связи с этим относительно Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности". "Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно проинформирована жена господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками", - добавили в СБУ.

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

Читайте также"У кого Чаус, тот и квач": как сеть отреагировала на остросюжетное задержание экс-судьиПо словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили и призвали передать подозреваемого уполномоченным представителям бюро.

Справка УНИАН. 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Через месяц, 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Инна Андалицкая