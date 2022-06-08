Суд также передал имущество партии и ее ячеек государству.

Апелляционный административный суд запретил деятельность пророссийской политической партии "Оппозиционный блок" в Украине.

Об этом сообщает "ЧЕСНО".

Суд также передал имущество партии и ее ячеек государству.

Заседание суда длилось полтора часа. Журналисты на заседание не были допущены.

Решение апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде.

Запрет пророссийских партий:

20 марта 2022 года СНБО остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. Это "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо". Минюсту поручили принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил.

В конце апреля соцсети взорвались мемами, после того, как фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде объявила о ребрендинге: члены этой фракции создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

3 мая 2022 года Верховная Рада Украины поддержала запрет деятельность пророссийских партий в Украине (законопроект 7172-1).

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