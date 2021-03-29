Аксенов набирает 65,4% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На промежуточных выборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил городской голова Доброполья Андрей Аксенов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК по итогам обработки 100% протоколов.

Аксенов, представляющий партию "Порядок", набирает 65,4% голосов - это почти 20 тысяч избирателей. Вторую строчку занял представитель "Партии Шария" Валентин Рыбин, в тройке - Юлия Кузьменко от "Евросолидарности".

Андрей Аксенов: что о нем известно

По данным донецкого журналиста и представителя Украины в минской ТКГ Дениса Казанского, Аксенов является одним из организаторов так называемого "референдума" в 2014 году и имеет российское гражданство. По данным Казанского, Аксенова задерживали в 2018 году и объявляли в розыск, однако по делу, не связанному с сепаратизмом. "Суд продолжается до сих пор. И за это время Аксенов успел во второй раз стать мэром Доброполья, а теперь - избрался в Верховную Раду", - сообщал накануне журналист.

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Автор: Юрий Годован