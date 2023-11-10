Чиновники Антимонопольного комитета игнорируют рассмотрение сговора на торгах, в которых 3 года назад принимали участие компании из орбиты нардепа ОПЗЖ Виталия Борта. Речь идет о тендере при участии компаний ООО "ЗТС Групп" (42406672) и ООО "ДС Пром Групп" (39810010).

После его проведения "ДС Пром Групп" заработала еще 11,5 млрд грн, ремонтируя дороги в Черкасской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Донецкой и других областях, говорится в блоге политолога Владимира Сонюка на сайте "Цензор.НЕТ", пишет "Апостроф".

Директором и бенефициаром ООО "ЗТС Групп" является Андрей Викторович Щербань – зять Борта, муж его дочери – Яны Борт-Щербань. ООО "ДС Пром Групп" записано на Дмитрия Мусиенко из Ахтырки, который может быть подставным лицом, пишет блогер. До 2017 года совладельцами компании были помощник Борта Дмитрий Притула и фонд "Ю.Ди.Джи" (40114225), владелицей которого является жена нардепа Ольга Борт. Обе компании принимали участие по меньшей мере в одном заговоре на тендерных закупках в Кировоградской области, где в заявках использовали шаблоны документов друг друга, подали идентичные гарантийные письма, которые не требовались документацией, одновременно загружали документы на сайт во внерабочее время, одновременно подавали жалобы и т.д.

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"Компания "ЗТС" здесь была "подсадным" спарринг-партнером для "ДС Пром Групп". Ведь не предоставила банковской гарантии, а асфальтный завод и лабораторию намеревалась арендовать у "конкурента" - другой фирмы Борта", — напоминает автор.

Активисты еще в 2020 году обжаловали сговор компаний Борта к АМКУ – однако до сих пор не получили ответов на то, имели ли место злоупотребления. Подозрительные тендеры стали для "ДС Пром Груп" обычной практикой.

"За сговор с целью тайной передачи в аренду временно ввезенной на территорию Украины техники было возбуждено уголовное дело против представительства азербайджанской компании Azvirt – одного из партнеров "ДС Пром Груп"", — говорится в блоге.

Отсутствие реакции со стороны регулятора привело к тому, что "ДС Пром групп" успела выиграть торгов более чем на 11,5 млрд грн, в том числе на дороги в Кировоградщине (1,5 млрд грн), в Киевской области (более 600 млн), Черниговщине (почти 480 млн).

"Если тендерный сговор на кировоградском тендере не рассматривали годами, то вот жалобу самого "ДС Пром групп" в апреле 2023 - рассмотрели почти мгновенно. Да еще и дали возможность компании исправить критические ошибки в тендерной заявке, практически "за уши" протянув ее к победе", — пишет автор.

Учитывая пророссийский бэкграунд Борта, странно, что его компания продолжает зарабатывать деньги для восстановления государства.

"Сговор трехлетней давности так и лежит в стенах АМКУ нерасследованным, а его участник продолжает зарабатывать деньги на ремонте дорог", — резюмирует Владимир Сонюк.