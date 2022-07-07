На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину американский журнал Time вышел с обложкой, на которой напечатан портрет первой леди Украины Елены Зеленской.
Об этом сообщает Time.
Также в номере вышла статья, посвященная личному опыту Елены Зеленской сохранения психического здоровья в условиях войны.
Статья называется Her private war – "Ее личная война".
"Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о личном опыте в военное время, а также о ее работе, посвященной преодолению негативного влияния войны на психическое здоровье", - говорится в анонсе материала.
Ukraine's First Lady Olena Zelenska tells @shustry about her wartime experiences and work addressing the "overwhelming" mental toll of the war https://t.co/RtpX1cUSRIpic.twitter.com/CNDUIWwFEi— TIME (@TIME) July 7, 2022
Война в Украине и первая леди:
19 апреля Елена Зеленская рассказала, чем занимается во время войны в Украине.
9 мая первая леди США побывала в Ужгороде и встретилась с первой леди Украины.
21 мая Зеленская рассказала о проблемах в семье после вторжения РФ.
11 июня 2022 года первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram опубликовала несколько советов для помощи больным эпилепсией.
25 июня 2022 года Елена Зеленская рассказала, покидала ли Украину после начала полномасштабной войны