Также в номере вышла статья, посвященная личному опыту Елены Зеленской сохранения психического здоровья в условиях войны.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину американский журнал Time вышел с обложкой, на которой напечатан портрет первой леди Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщает Time.

Также в номере вышла статья, посвященная личному опыту Елены Зеленской сохранения психического здоровья в условиях войны.

Статья называется Her private war – "Ее личная война".

"Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о личном опыте в военное время, а также о ее работе, посвященной преодолению негативного влияния войны на психическое здоровье", - говорится в анонсе материала.

Ukraine's First Lady Olena Zelenska tells @shustry about her wartime experiences and work addressing the "overwhelming" mental toll of the war https://t.co/RtpX1cUSRIpic.twitter.com/CNDUIWwFEi — TIME (@TIME) July 7, 2022

Война в Украине и первая леди:

19 апреля Елена Зеленская рассказала, чем занимается во время войны в Украине.

9 мая первая леди США побывала в Ужгороде и встретилась с первой леди Украины.

21 мая Зеленская рассказала о проблемах в семье после вторжения РФ.

11 июня 2022 года первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram опубликовала несколько советов для помощи больным эпилепсией.

25 июня 2022 года Елена Зеленская рассказала, покидала ли Украину после начала полномасштабной войны

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