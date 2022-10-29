В министерстве отметили, что сравнение украинцев с "пушечным мясом" со стороны члена Конгресса США Пола Госара является абсолютно неприемлемым.

Американский конгрессмен от "Республиканской партии" Пол Госар выступил с приглашением президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Путина на "мирные переговоры" до Аризоны и назвал украинцев "пушечным мясом". На это жестко отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Реакцией на слова Госара поделился спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что американский конгрессмен Госар заявил: "Мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной, но западные страны, похоже, безразлично относятся к использованию украинцев в качестве пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации".

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В связи с этим Николенко ответил: "Сравнение украинцев с "пушечным мясом" со стороны члена Конгресса США Пола Госара является абсолютно неприемлемым. США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ – свобода, демократическое развитие, верховенство права и уважение к правам человека. Ставить под сомнение поддержку Украины – давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии".

Также спикер подчеркнул, что приближение выборов не должно превращать политиков в "оторванных от реальности популистов".

"Выборы проходят, а международный авторитет, подорванный манипулятивными заявлениями о войне России против Украины, остается. Уверены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - заявил Николенко.

Выборы в США: когда они будут и как могут повлиять на Украину

Как известно, 8 ноября в США состоятся выборы в обе палаты Конгресса. Будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и 35 мест из 100 в Сенате.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее страна продолжит поддерживать Украину даже если Республиканская партия получит большинство на промежуточных выборах в ноябре. Так она прокомментировала то, что ранее конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти заявил о необходимости большего надзора над помощью Украине, ведь США, по его словам, не могут выписывать нашей стране "неограниченные чеки".

The Washington Post также сообщало, что среди союзников США в Европе нарастает обеспокоенность тем, что единый фронт стран Запада в ответ на вторжение России в Украину может развалиться. Это якобы может произойти, если представители Республиканской партии после победы на промежуточных выборах захотят пойти на уступки российскому диктатору Путину.

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