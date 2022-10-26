Даже если европейские союзники попытаются компенсировать сокращение помощи США, неясно, смогут ли они это сделать.

Среди союзников США в Европе нарастает обеспокоенность тем, что единый фронт стран Запада в ответ на вторжение России в Украину может развалиться, если представители Республиканской партии после победы на промежуточных выборах в США в ноябре захотят пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину.

Это может произойти на фоне успехов украинских военных на поле боя, говорится в материале издания The Washington Post.

После комментариев лидера меньшинства Палаты представителей Кевина Маккарти о том, что Палата представителей под контролем республиканцев не будет продолжать выдавать финансирование Украине "чистыми чеками", официальные лица как в Киеве, так и в Западной Европе начали задумываться, сможет ли Украина продолжать рассчитывать на Соединенные Штаты.

Видео дня

WP отмечает, что пока непонятно, выполнят ли республиканцы угрозу сократить финансирование Украины, если они все-таки получат большинство в Палате представителей.

Однако другой республиканец, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что республиканское большинство в Сенате "сосредоточит свой надзор на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей помощи союзников Украине".

Сейчас усилия Вашингтона в помощи Украине пользуются широкой двухпартийной поддержкой; а опросы общественного мнения демонстрируют решительную поддержку продолжения помощи США.

Однако даже простое предположение о возможности уменьшения помощи от США вызвало беспокойство в западных столицах.

Возможное сокращение помощи от США: что говорят эксперты

По словам председателя комитета по вопросам обороны в британском парламенте Тобиаса Эллвуда, огромное количество американского оружия помогло Украине получить преимущество на поле боя. Однако, любое замедление "изменило бы игру" и позволило бы России завладеть инициативой.

"Вы бы сыграли на руку Путину. Если Америка отступит, Путин может вырвать победу из пасти поражения", – сказал Эллвуд.

Уменьшение помощи США может стать тревожным звоночком для многих стран Европы, которые все еще пытаются выполнить некоторые оборонные и финансовые обязательства, взятые после российского вторжения, сказала Кэтрин Калвер-Ешбрук, немецкий политолог, исполнительный директор вашингтонского фонда Бертельсмана.

По ее словам, Германия, например, еще не предприняла шагов для увеличения своих расходов на оборону в соответствии с обещанием, которое дал канцлер Олаф Шольц сразу после вторжения России в феврале. Евросоюз пообещал Украине 11 миллиардов евро финансовой помощи, но пока выплатил из них лишь около 3 миллиардов.

Отреагирует ли Европа усилением своих обязательств, остается под вопросом, сказала Натали Точчи, директор итальянского аналитического центра международных отношений (Istituto Affari Internazionale). Во времена углубления экономического кризиса на континенте некоторые правительства могут пойти навстречу, чтобы уменьшить собственную помощь Украине.

Несмотря на то, что официальные лица США часто волновались, что европейское единство может ослабиться перед лицом резкого роста цен на энергоносители, который особенно сильно ударил по европейским потребителям из-за зависимости континента от российских энергоресурсов, пока это единство держалось на удивление хорошо, говорят дипломаты. Относительно основного вопроса противостояния России, решимость Европы остается непоколебимой, сказал европейский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

"Никто ничему не отказывает. Несмотря на некоторые расхождения в деталях, никто не медлит и не тормозит", - сказал чиновник.

Однако администрация Байдена сыграла важную роль в побуждении и сплочении европейцев выступить единым фронтом, показывая пример масштабами своих собственных обязательств, сказала Точчи.

"Очень важным толчком для европейцев является то, что Соединенные Штаты были столь сильными как в военном, так и в финансовом плане, что это действительно подтолкнуло европейцев поддержать Украину. Если это испортится в Соединенных Штатах, то неизбежно и в Европе, где энергетический и экономический кризис ощущается сильнее", - сказала Точчи.

Аналитики говорят, что даже если европейские союзники попытаются компенсировать сокращение помощи США, непонятно, смогут ли они это сделать. Если в процентах от ВВП Соединенные Штаты отстают от многих европейских стран по размеру своих взносов, то в общей сумме они все равно лидируют за любую другую страну.

Между тем, потребности Украины продолжают расти. Эскалация нападений России на украинскую инфраструктуру привела к перебоям с энергоснабжением в некоторых частях страны, и президент Владимир Зеленский говорит, что стране нужны миллиарды экстренной помощи, чтобы выжить в следующем году. На конференции в Берлине во вторник, посвященной восстановлению Украины, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад предоставить немедленный пакет экономической помощи на 17 миллиардов долларов в дополнение к помощи в размере 3 миллиардов долларов в месяц от Европейского Союза и США.

Аналитики говорят, что запросы Украины огромны и могут становиться все более обременительными, поскольку страны Европы приближаются к зиме и, возможно, рецессии. И поэтому в этом вопросе американское лидерство жизненно важно, сказал Тобиас Эллвуд.

"Когда Америка делает шаг вперед, другие страны следуют ее примеру. Масштабы как финансовой, так и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов зашкаливают по сравнению с другими странами. Но если Америка начнет мигать, другие страны могут также", – сказал он.

Помощь Украине от США: раскол среди республиканцев

Соединенные Штаты выделили Украине уже более $16 миллиардов после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале. В начале октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине еще одного пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов. А недавно, 15 октября, глава Белого дома объявил о новой военной помощи для украинских Вооруженных сил на сумму $725 миллионов.

Также президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, столько, сколько это будет нужно. Но он выразил обеспокоенность заявлениями некоторых политиков-республиканцев относительно того, что Республиканская партия может изменить подход к помощи Украине. Он подчеркнул, что если не помогать Украине, Путин пойдет дальше.

Однако накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, растет число противников регулярной военной помощи Украине. В частности, среди представителей Республиканской партии все чаще звучат заявления, что деньги, выделяемые нашей стране, лучше направить на противодействие Китаю и на решение внутренних проблем.

Поэтому в Республиканской партии США наблюдается раскол относительно того, как долго страна должна помогать Украине. В последнее время доля республиканцев, считающих помощь чрезмерной, выросла с 9% до трети.

Среди республиканцев сейчас формируются два лагеря. Один "возглавляет" Кевин Маккарти, который может стать спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) от Республиканской партии в следующем году. Он предложил прекратить финансирование США для борьбы с Россией. Второй "возглавляет" лидер республиканского меньшинства в Сенате (верхняя палата Конгресса) Митч Макконнелл, выступающий за продолжение активной помощи Украине.

Тем не менее, в настоящее время в обеих палатах Конгресса продолжаются переговоры по рассмотрению нового пакета помощи Украине на сумму 50 млрд долларов. Рассмотрение вопроса должно состояться после выборов 8 ноября, но до того, как новый состав Конгресса начнет работу в начале января.

Вас также могут заинтересовать новости: