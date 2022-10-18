В настоящее время иностранные посольства не сообщали украинским властям о возможном намерении выехать за пределы украинской территории.

Посольства иностранных государств, которые возобновили работу в Киеве после 24 февраля, и в дальнейшем продолжают работать.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В основном их делают российские источники для того, чтобы посеять панику", - заявил спикер.

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Дипломат напомнил, что последний такой пример – это внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое на самом деле выехало из Киева еще в марте.

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Сейчас ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие - не сообщало о намерениях выехать за пределы украинской территории. Все на месте. Мы очень ценим то, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время. Мы благодарны им за это", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что ситуация с безопасностью постоянно меняется, а обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за рубежом.

"С интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны обновили свои рекомендации для граждан выехать за пределы Украины. Аналогично поступает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта именно как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября", - сообщил Николенко.

"Имеем дело с коварным врагом. Неделю назад Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям. Призываем иностранных дипломатов, так же как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность", - заявил спикер.

Также он заверил, что украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права.

Работа посольств в Украине во время войны - что известно

Большая часть иностранных представительств покинули Киев перед началом или сразу после полномасштабного вторжения российской армии. При этом американское посольство прекратило работу в украинской столице, а сотрудники, которые остались в Украине, выезжали во Львов.

Дипломаты начали возвращаться в украинскую столицу с конца марта. В частности, первой Словения отправила в Киев временно поверенного по делам Республики в Украине Боштяна Лесяка.

По состоянию на начало мая в Киеве уже возобновили свою работу более 30 посольств иностранных государств.

8 мая США временно вернули своих представителей в посольство в Киеве, чтобы вместе с украинскими коллегами отпраздновать День Победы в Европе, а полноценно дипломатическое учреждение заработало 18 мая, когда на территории подняли американский флаг.

Посольство Бельгии в Украине возобновило свою работу 11 июля с новым послом Питер Ван Де Вельде.

15 октября Министерство иностранных дел Китая опубликовало обновленное предупреждение о путешествиях, в котором в частности призвало жителей КНР немедленно выехать из Украины. Также "как можно быстрее" покинуть Украину призвало своих граждан посольство Египта.

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