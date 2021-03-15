Нардеп имеет возможность обжаловать указанное решение на следующем съезде партии.

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа".

Как сообщает пресс-служба политсилы, об этом говорится в распоряжении главы партии Александра Корниенко.

Дубинский был исключен «за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии».

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Как поясняется в документе, 13 марта 2021 года распоряжением председателя партии на 14 марта 2021 года было созвано собрание (конференцию) Киевской областной организации «Слуги народа» для решения вопросов о переизбрании руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии "Слуга народа" был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

В то же время 14 марта Александр Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации.

Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии «Слуга Народа» невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин – в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию «Слуга Народа», что является недопустимым, учитывая положения пункта 4.16.3. Устава.

Документ также доводит до сведения Александра Дубинского, что он может обжаловать указанное решение на следующем съезде партии.

Как сообщалось, на 11-ю съезде партии "Слуга народа" 13 марта был утвержден новый Устав партии, а также созданы новые руководящие органы – Политический совет и Национальный совет общин.

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Автор: Виктория Гордиенко