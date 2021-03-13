В состав политсовета партии "Слуга народа" вошли члены правительства и народные депутаты.

Руководителя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию избрали председателем вновь созданного политсовета партии "СН".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель партии "СН" Александр Корниенко.

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Заместителями руководителя политсовета партии избраны первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, народные депутаты Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию партийного устава. Согласно изменениям, в партии должно быть создано два крупных руководящих органа: политический совет и Национальный совет громад.

В состав политсовета должен войти 73 члены партии, а на сегодняшнем съезде было избрано 62, среди которых - председатель парламентской фракции «СН» Арахамия, первый заместитель председателя ВР Стефанчук, народные депутаты, среди которых - Андрей Клочко, Юрий Аристов, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Никита Потураев, Андрей Герус, Евгения Кравчук, Александр Качура, Роман Грищук, Александр Мережко.

Также в состав руководящего органа партии включили членов правительства, в частности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, вице-премьер-министров Михаила Федорова и Ольгу Стафанишину, министра юстиции Дениса Малюську.

Съезд "Слуги народа": что известно

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Автор: Надя Пришляк