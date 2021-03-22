В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса президента Украины (№5295).
Читайте такжеЗеленский обещает за три года создать в Украине "прозрачную и эффективную" судебную системуТекст проекта постановления на сайте парламента пока еще не обнародован.
Его авторами являются 130 народных депутатов от фракции "Слуга народа", в частности, председатель фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.
Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило
- Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также поразливали красную краску.
- В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения.
Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривен.
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