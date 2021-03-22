Его авторами являются 130 народных депутатов от "Слуги народа".

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса президента Украины (№5295).

Читайте такжеЗеленский обещает за три года создать в Украине "прозрачную и эффективную" судебную системуТекст проекта постановления на сайте парламента пока еще не обнародован.

Его авторами являются 130 народных депутатов от фракции "Слуга народа", в частности, председатель фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

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Автор: Татьяна Поляковская