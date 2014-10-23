Bloomberg: Кризис в Украине способствует появлению новой политической породы

Андрей Тетерук только вернулся из зоны боевых действий на востоке Украины в качестве командира добровольческого батальона, когда получил приглашение от премьер-министра Арсения Яценюка баллотироваться в парламент от «Народного фронта».

Об этом пишет Владимир Вербяный в своей статье «Кризис в Украине способствует появлению новой политической породы», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

«Я также получил предложения от Блока Петра Порошенка и Радикальной партии Олега Ляшка», сказал в интервью в Киеве Тетерук, 41 год, бывший милиционер, который вырвался из окружения во время августовского наступления пророссийских сепаратистов. «Я понял, что судьба дала мне шанс, и я должен его использовать».

Переворот в Украине создает возможности для нового поколения политиков, таких как Тетерук, на всеобщих выборах 26 октября, даже если избиратели по-прежнему скептически настроены в отношении того, в какой степени старый политический класс будет изгнан из парламента. Герои войны, активисты Майдана, лидеры неправительственных организаций и журналисты, известные борьбой с коррупцией, все баллотируются на выборах в Верховную Раду.

Годовой кризис уничтожил или маргинализовал монолитные партии, которые доминировали на избирательном ландшафте страны последнее десятилетие, когда голосование было эпизодом борьбы между Партией регионов свергнутого президента Виктора Януковича и партией Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Партия регионов рухнула после побега Януковича. Большая часть его бывшей базы поддержки находится в Крыму, аннексированом Россией в марте, и на востоке Украины, где голосованию помешает пророссийский бунт, который бушует в течение нескольких месяцев. Тимошенко, ключевая фигура в Оранжевой революции, которая не позволила Януковичу стать президентом в 2004 году, старается преодолеть 5-типроцентный барьер.

Солдаты, активисты

Новые партии, стремящиеся заполнить политический вакуум, пытались уловить общественное настроение в отношении изменений, называя кандидатов, которые стали известными во время протестов на Майдане Независимости в Киеве, или в конфликте на востоке.

Блок Петра Порошенко, который лидирует в опросах общественного мнения, включает в свой список полковника Юлия Мамчура, командира военно-воздушных сил, чье сопротивление российским войскам на своей базе в Бельбеке, Крым, получило внимание мировой общественности в марте. Журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем также в верхней части списка партии.

Радикальная партия, вторая, согласно опросам, назвала своими кандидатами командиров добровольческих батальонов Сергея Мельничука, Артема Витко, Дмитрия Линко и активист Майдана Артема Запотоцкого. Тимошенко поставила себя на второе место в списке своей партии, за Надеждой Савченко, украинский пилотом, которую держат в заключении в России.

Никакого Шевченка

Лица войны заменяют популярных актеров, певцов и спортсменов, таких как звезда футбола Андрей Шевченко, который баллотировался в 2012 году на парламентских выборах от партии «Украина вперед!». Командиры вышли на первый план, как показывают опросы, среди институтов, которым доверяют украинцы, Национальная гвардия достигла уровня церкви и армия рядом с ними, сказала Ирина Бекешкина, глава Фонда «Демократические инициативы» в Киеве.

«Около 70 процентов украинцев устали от голосования за старые лица, согласно последним опросам», сказал Бекешкина по телефону. «Известные футболисты больше этого не делают».

Тем не менее, многие известные политические деятели по-прежнему в избирательных бюллетенях. Из-за их присутствия некоторые избиратели «скептически настроены в отношении их шансов изменить Украину», сказал Владимир Фесенко, политический аналитик исследовательского института Penta в Киеве.

Новая волна

«Я рассматриваю это поколение, как новую волну», сказал Фесенко по телефону. «Я не уверен, что они смогут изменить систему, но они начнут этот процесс».

Борис Колесников, одна из ведущих фигур Партии Регионов, заявил журналистам в Киеве в сентябре, что он не будет участвовать в выборах, потому что «около 7 миллионов избирателей на юго-востоке страны, охваченном беспорядками, не могут голосовать».

Группа Порошенка получает 30-процентную поддержку среди избирателей, по сравнению с 13 процентами для Радикальной партии и 11 процентами для Народного фронта, согласно опросу 9-18 октября фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии.

Партия Тимошенко «Батькивщина» получает 7,5 процентов и Оппозиционный блок, основанный союзниками Януковича – 6 процентов в опросе 2025 человек, который имеет погрешность менее 2,2 процентных пункта и показал, что 32 процента людей еще не определились.

Доходность стабилизировалась

Украинские государственные облигации приостановили свой рост сегодня, а доходность по доллару со сроком погашения в июле 2017 г. почти не изменилась, составляя 14,68 % сегодня в 11:08 утра по киевскому времени. Доходность снизилась на163 базисных пункта за четыре предыдущих торговых дня, упав с рекордно высокого уровня, согласно данным, собранным Bloomberg.

Даже если многие из старых политиков вернутся, новые лица в парламенте смогут принести изменения в украинскую, зачастую жестокую, политику, считает Ирина Бекешкина из Фонда «Демократические инициативы».

«Эти новые лица окажутся в абсолютном меньшинстве, но они смелые», – сказала она. «Никто не может сказать наверняка, смогут ли военные командиры стать хорошими законодателями, но, по крайней мере, это благородные люди».

Тетерук, бывший командир батальона, решительно настроен на то, чтобы сделать свое присутствие в политике ощутимым, если его изберут, и рассчитывает работать вместе с другими бывшими командирами добровольческих батальонов в парламенте.

«Нашим солдатам, живым и погибшим, не будет стыдно за нас», – сказал он.