На выборах захотели проголосовать только 160 тыс. переселенцев
14:32, 23 октября 2014Политика
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Из 427 тыс. вынужденно переселенных лиц 160 тыс. выразили желание принять участие в выборах и изменили свой избирательный адрес.
REUTERS
Об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила Денисова на селекторном совещании в Кабинете министров. "На сегодняшнее утро зарегистрировано 427 тыс. перемещенных лиц. 160 тыс. зарегистрировались в качестве избирателей. Все их права удовлетворены, и они будут голосовать по месту жительства фактическому", - отметила министр.
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Как сообщал УНИАН, на внеочередных выборах смогут проголосовать 9 тыс. военнослужащих и бойцов добровольческих отрядов в Донецкой и Луганской областях.
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