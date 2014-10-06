Переселенцы из Украины начали массово покидать РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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"Последние 2 недели наблюдается тенденция отъезда. В самый высокий пик в области было почти 60 тыс. человек, которых мы разместили. Сегодня минус 10 тыс.", - сказал Василий Голубев.

По его словам, в Ростовской области находится около 50 тыс. человек, которые обратились с просьбой предоставить им убежище. "Речь идет о временном крове. Эти люди располагаются в самых разных местах. Но основную нагрузку взяли на себя люди. Из этих 50 тыс. - 42 тыс. живут в семьях", - заявил он.

При этом он сообщил, что летние пункты размещения беженцев были закрыты, и в настоящее время приготовлены теплые помещения примерно на 4100 мест, если возникнет необходимость пребывания там людей.

Василий Голубев сообщил, что примерно 9 тыс. детей устроено в школы, около 1350 человек - в высшие учебные заведения, 550 детей – в детские сады.