Коалиционное соглашение необходимо подписать в течение недели после объявления результатов выборов в ВР - Турчинов

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов считает, что после объявления результатов выборов в течение недели необходимо сформировать большинство, подписать коалиционное соглашение и начать формировать новое правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью одному из украинских телеканалов.

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"Я буду ставить задачу перед своими коллегами и перед потенциальными политическими союзниками, что в течение недели после предварительного объявления результатов нам предстоит сформировать фактически большинство, подписать коалиционное соглашение и выйти на формирование нового правительства", - сказал спикер.

Он добавил, что "времени для раскачки, для долгих дискуссий, перетягивания канатов и портфелей у нас нет".