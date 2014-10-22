В парламенте должно быть конституционное большинство - Турчинов
21:09, 22 октября 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отмечает, что в парламенте должно быть конституционное большинство.
Александр Турчинов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью одному из украинских телеканалов.
"Я убежден, что будет сформировано мощное, патриотическое, демократическое большинство", - сказал спикер.
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Турчинов также выразил убеждение, что "должно быть конституционное большинство". "Нам необходимо будет принимать изменения к Конституции, которые уже были анонсированы, и для этого нужно, чтобы не просто была сформирована Верховная Рада, а чтобы было действительно в большинстве более 300 голосов. И тогда это стабильное большинство, которое может принимать очень ответственные решения", - сказал он.
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